Nit d'«Eufòria» amb capgrossos, tallada de cabells en directe i una sorpresa bomba

Una zona de perill calenta, calenta

El guanyador d'eufòria cantarà la cançó de l'estiu

🤯 Com poses els Stay Homas, els Beta, 9 concursants, l'Edu Esteve, una sardana, un capgròs, i una gran sorpresa en un mateix escenari? En una gala 8 d'#EufòriaTV3, superforta!https://t.co/TPA9qL1DaB — TV3.cat (@tv3cat) May 6, 2023



Qui són els vuit participants actuals?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

Jim, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

Sofia, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

Carla, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

Carlos, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer.

Paula, té 26 anys i és de l'Hospitalet de Llobregat. Ha passat tota una vida a prop de l'escenari, però des de les bambolines. Ara està convençuda que ha arribat el moment de posar-se davant la càmera.

La gala número vuitha estat 360, és a dir, ha brindat al públic continguts molt diferents i actuacions de primeríssim nivell que només s'han vist lleugerament eclipsades per dos concursants que, clarament, no han estat a l'altura d'un programa per emmarcar. Tot i que, ben pensat, si no hagués estat per ells, la decisió de qui nominar hauria estat complicadíssima.La gala ha estat tan intensa queEra el quart xou de la nit i tres persones ja s'havien assegut al tron, perquè us en feu una idea. Finalment, però, qui s'ha quedat amb aquest tan anhelat privilegi ha estatque, tot sigui dit, s'ho ha ben merescut.En una actuació que li ha demanat moltíssim, l'artista de Granollers ha hagut de canviar el registre constantment. Malgrat això, el resultat ha estat meravellós i ha sorprès el públic tenyint-se els cabells de vermell imentre cantava. El VAR musical no ha deixat passar l'ocasió per felicitar-la: "Ho has fet superbé", deien sobre la seva actitud teatral damunt de l'escenari. "Aquesta gala", resumien.No obstant això, la primera favorita de la nit ha estat, que ha fet seu el tema Born this way de la Lady Gaga amb total espectacularitat. Els membres del jurat també l'han alabat molt: "Has estat explosiva en una tessitura nova per a tu. Ens encanta la metamorfosi que has fet en les últimes setmanes”, asseguraven i és que l'Alèxia ha brillat amb la que sens dubte ha estat la millor posada en escena del programa., però, ha estat l'única que ha aconseguit emocionar. Amb Mujer contra Mujer de Mecano se li han saltat fins i tot les llàgrimes, cosa que s'ha aplaudit amb força:, ha conclòs el jurat.Sobre la resta d'actuacions, ha destacat especialment el xou del, que s'ha fet seva la cançó del moment, Coti x Coti dels The Tyets. Una sardana, capgrossos i gegants en directe l'han acompanyat en el xou que, a banda de, a l'artista li ha servit per asseure's a la cadira de favorit per primer cop. Per part seva, las'ha salvat pels pèls de ser nominada després d'una actuació en què no ha destacat en absolut. El seu xou amb la mítica Girls wanna have fun ha estat notablement inferior al nivell exhibit per la resta de companys, però, malgrat tot, la seva bona actitud ha tingut premi i ha passat salvada.Els exeufòricsvenien de la repesca de la setmana passada, en la qual el públic els va donar una segona oportunitat i per reincorporar-se a la carrera del programa. En el cas de la Paula, la seva actuació ha estat bona i ha demostrat que té potència de veu. De fet, l'havien fet favorita, però el VAR musical l'havia enviat a la zona de perill per uns cors mal fets, cosa que l'ha indignada. Finalment, però s'ha acabat salvant pels coaches.En canvi, el Carlos ha tornat a canviar de registre i el resultat no ha estat gaire bo. Tot i que ha tingut una molt bona actitud, no ha convençut el jurat i no ha estat a l'altura del que s'ha vist a la gala. Qui també s'ha merescut clarament ser a la zona de perill és la, a qui li ha tocat un tema difícil que no s'ha cregut i no ha sabut interpretar, per la qual cosa ha acabat sentEn el programa de divendres també s'ha revelat una novetat: enguany, el concursant que guanyi Eufòria també serà la persona que canti la cançó de l'estiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (), com ja va fer el 2022 Mariona Escoda . En aquesta ocasió, però, no ho farà en col·laboració amb Miki Núñez , sinó amb el raper

