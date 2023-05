En llibertat l'acusada de matar la seva cosina al Pont de Vilomara

L' acusada de matar la seva cosina a ganivetades al Pont de Vilomara i Rocafort el 2020 ha quedat en. Així ho ha ordenat el jutge, que ha decidit deixar sense efecte la mesura cautelar, si bé li ha prohibit comunicar-se o acostar-se a menys de 1.000 metres als fills de la víctima.Leshan presentat recurs decontra la decisió del lletrat. Un dels advocats,, ha assenyalat a l'ACN que és una "temeritat" fer-ho just abans de decidir sobre els fets. A més a més, ha alertat delque hi pot haver i "el component de". La mesura arriba quan falten pocs dies perquè es dicti sentència.L'argumentació del magistrat és que la durada màxima de lade presó que s'acabi decidint. La dona va ingressar en un centre penitenciari amb psiquiàtric el juliol del 2020. El jurat popular la va declarar culpable d'homicidi en considerar que havia quedat provat que vivia a casa de la difunta i que va ser responsable de la seva mort després d'assestar-lien diferents parts del cos. Així i tot, va considerar que en aquella època l’acusada presentava diversosPer això, no hi va veure traïdoria ni acarnissament en la mort de la seva familiar. Malgrat tot, el jurat popular no descartava "la possibilitat que tingués moments de consciència" i, per tant, tancaven la porta a una suspensió de la pena. Les acusacions particulars van demanar una condemna dementre que la defensa va demanar l'absolució.

