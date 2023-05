Telecinco cancel·la definitivament «Sálvame» després de 14 anys d'emissió

Decisió dràstica en el panorama televisiu de l'Estat.ha decidit posar punt final al programa d'entreteniment, líder de les tardes durant molts anys -en portava 14 en antena- i darrerament en clara decadència. La nova direcció de, el grup propietari de la cadena, vol iniciar així un nou cicle i passaràa la franja de la tarda, segons ha avançat El Mundo.De fet, la promesa amb què es va presentar la nova direcció eraper acabar amb els programes "més nocius" i enfocar la programació cap a un contingut familiar i apte per a tots els públics. Es tracta, aleshores, d'una decisió meditada i presa des del mes de gener. En gran part, a més, impulsada per lade Telecinco.El darrer programa serà el, abans que el producte desaparegui i passi a formar part d'una etapa televisiva que ha caracteritzat la cultura popular a l'Estat. Tot, després d'un últim intent de salvar Sálvame i adaptar-lo a les noves pautes de Mediaset, un experiment que no ha funcionat.

