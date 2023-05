Comença la preinscripció a les escoles bressol i de música municipals de Barcelona

105 escoles bressol municipals

Cinc escoles de música municipals

Activitats d’estiu

Ja estan obertes lesa lesaixí com lesde. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 i el 17 de maig, respectivament.Obertes les preinscripcions a les escoles bressol de la ciutat per al, amb un total dealsde la xarxa municipal. Les sol·licituds es poden presentar fins al 17 de maig i s’ha fer de manera telemàtica a través del portal de tràmits.L’oferta de places és de 4.766 per a nou alumnat nascut els anys 2021, 2022 i 2023. D’aquestes places, 488 estan reservades a infants amb necessitats educatives especials.Com a novetat, el proper curs es posaran en marxa: l’EBM Can Rosés, al districte de les Corts, i l’EBM Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó. També hi haurà dues escoles que es traslladaran, s’ampliaran i canviaran de nom: l’EBM Pere Calafell (ara EBM Esquitx), al districte de Sant Martí, i l’EBM Torre del Rellotge (ara EBM Trinitat Nova), al districte de Nou Barris.Elde preinscripció i matrícula per al proper curs és el següent:Publicació de l’ oferta de places : dimecres 3 de maigPeríode de presentació de sol·licituds : del 4 al 17 de maig, ambdós dies inclososPublicació de la llista provisional de sol·licituds de preinscripció: dimecres 24 de maigPeríode de presentació de reclamacions: del 25 al 31 de maig, ambdós dies inclososDia del sorteig del número de desempat: divendres 2 de juny, a les 11.30 hores, a la sala d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB, plaça d’Espanya, 5)Publicació de la llista definitiva de sol·licituds de preinscripció: dimarts 6 de junyPublicació de la llista d’infants admesos i, si escau, de la llista d’espera: dimecres 14 de junyPeríode de matriculació: del 15 al 21 de juny, ambdós dies inclosos. En aquest cas, la direcció de les escoles bressol i llars d’infants trucarà directament a les famílies per donar-los cita prèvia.Les famílies que necessitin acompanyament en el tràmit de preinscripció telemàtica el poden sol·licitar amb cita prèvia al centre escollit com a primera opció, a través del telèfon o del correu electrònic.Les sol·licituds s’han de presentar dea través de les pàgines web dels diferents centres : EMM Can Fargues, EMM Can Ponsic, EMM Eixample – Joan Manuel Serrat, EMM Nou Barris i EMM Sant Andreu – Mestre Pich Santa Susana. També es poden fer de manera presencial amb cita prèvia al centre escollit.El calendari del procés de preinscripció a les escoles de música municipals de Barcelona és el següent:Publicació de la relació d’inscrits: 12 de maigConvocatòria per a la realització d’exercicis musicals per a alumnat a partir de 8 anys: entre el 16 i el 23 de maigPublicació de l’alumnat admès: 8 de junyPeríode per formalitzar la matrícula: del 12 al 23 de juny de 2023Les famílies ambpoden sol·licitar una bonificació per als programes de llarg recorregut, que pot arribar a cobrir el 30%, el 50% o el 70% del total de l’import del curs.Les escoles municipals de música de Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris oferiran 145 places perquè l’alumnat pugui gaudir d’activitats engrescadores durant les. Les inscripcions també s’han de fer directament a la pàgina web de cada centre.

