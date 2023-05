Has perdut un objecte a Barcelona? Vine a buscar-lo a l'Oficina de Troballes

He perdut un objecte o un document a Barcelona. Què puc fer?

He trobat unes ulleres, una cartera al carrer. On les puc deixar?

Quant de temps es guarden els objectes perduts a l’Oficina de Troballes?

Qui pot recollir un objecte perdut a l’Oficina de Troballes?

Elés al carrer de la Ciutat, 2, al districte de Ciutat Vella. L’oficina municipal gestiona una mitjana de 20.000 troballes l’any, un 30% de les quals es retornen a les persones propietàries.Posa’t en contacte amb l‘Oficina de Troballes i. Hi ha dues vies per demanar-la:, a través del tràmit “Cita prèvia amb l’Oficina de Troballes” 010 (o 931 537 010, si es truca fora de l’àrea metropolitana).A l’oficina miraran si tenen l’objecte perdut. Tots els objectes o els documents que es lliuren a l’Oficina de Troballes es classifiquen i es documenten amb un etiquetatge intel·ligent.A través dels canals de contacte amb l’Oficina de Troballes, també es pot cancel·lar o consultar la cita sol·licitada.Les pots lliurar a l’Oficina de Troballes, sol·licitat-hi una cita per les dues vies esmentades anteriorment.Una altra via per fer-hi arribar objectes perduts és lliurar-los a qualsevol dependència de la Guàrdia Urbana o a les patrulles del cos que siguin a la via pública.Mentre s’espera que algú els reclami, els objectes i els documents perduts són custodiats durant un període deal magatzem de l’oficina, tal com determina l’article 542-22 de la Llei 5/2006 del Codi civil de Catalunya.Un cop transcorregut aquest termini i si ningú en reclama la propietat, la persona que va trobar l’objecte. En aquest cas, aquesta persona ha de mostrar el rebut emès per l’oficina en el moment que hi va lliurar l’objecte.Lao una persona que actuï ende la persona propietària o de la que va trobar l’objecte. En aquest cas, és necessari presentar una autorització signada

