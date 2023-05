Denunciats per delicte d'odi els presumptes autors dels cartells contra l'Alzheimer de Maragall

Elshan identificat i denunciat perels tres homes que van participar presumptament en l'enganxada de cartells a Barcelona amb missatges despectius cap a l'de l'expresident de la Generalitat. Per ara, no hi ha cap detingut. Els tres suposats autors no tenen relació amb cap formació política, i un d'ells té antecedents per delictes contra el patrimoni, segons ha informat la policia catalana.Els fets van tenir lloc el passat 8 de març al matí i poc després els Mossos van obrir una investigació d'ofici. Laha trobat proves concloents que determinen que els tres joves investigats són els autors de l'encartellada, gràcies a les imatges obtingudes dels edificis i establiments propers, i de la declaració de diversos testimonis. La investigació ha acreditat que els tres joves anaven junts i van dur a terme l'acció conjuntament.Arribat a aquest punt, els Mossos han presentat una denúncia per delicte d'odi contra els tres implicats. Un d'ells va ser identificat durant una baralla i va ser reconegut per un testimoni, que el va veure enganxant cartells. Tots tres van ser citats a declarar com a presumptes autors d'un delicte d'odi, i es van acollir al seu dret de no declarar., germà de la víctima, i latambé van denunciar els fets.

