Messi es disculpa amb el PSG després de la sanció de dues setmanes sense jugar ni entrenar

🚨La disculpa de Leo Messi al PSG por su viaje a Arabia, vídeo en su instagram pic.twitter.com/WUjbDPUDse — Gerard Romero (@gerardromero) May 5, 2023

rectifica després de l'enorme allau de crítiques que ha rebut des deper la seva visita a l'. En un vídeo publicat a través d', l'exblaugrana ha demanat perdó als seus companys d'equip després de no assistir en un entrenament per acudir al país del golf Pèrsic amb motiu d'una acció publicitària. Per aquest motiu, ha estat sancionat dues setmanes sense jugar ni entrenar El jugador argentí ha reaccionat amb un comunicat tres dies després que elel sancionés. A un mes de finalitzar la temporada amb el club parisenc, el davanter ha fet un gest per calmar l'ambient. I és que la promoció de l'Aràbia Saudita ha molestat molt a la propietat, de, ja que es disputen l'hegemonia de la regió.Durant la seva, Messi havia gaudit amb la família, tal com mostra la darrera publicació en el seu compte de l'Instagram. De fet, en el vídeo demanant perdó, l'argentí aclareix que el seu viatge ja havia estat anul·lat anteriorment i que, per això, aquesta vegada havia renunciat a fer-ho.El viatge de Messi no va agradar gens l'entorn del seu actual club, els quals ho van veure com una falta de respecte i de compromís per part del futbolista. A més, les darreres notícies apunten que el campió del móni ja està a la cerca d'un nou destí per seguir augmentant les seves xifres i títols personals.

