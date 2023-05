Produir energia solar per finançar projectes acadèmics

Els panells s'han renovat fa uns anys Foto: Juanma Peláez

La biblioteca i equips del laboratori

L'espai que ocupa a la part superior del centre escolar Foto: Juanma Peláez

Més espai per a més plaques

L' autoconsum fotovoltaic viu actualment un boom a casa nostra . Tanmateix, hi hacom la de l'. Les van instal·lar fa més de de duès dècades com a aposta de futur i ara es pretén que pugui finançar projectes acadèmics.El projecte va ser una realitat abans de l'any 2000. "A través d'una pàgina web es podia fer un seguiment d'una producció diària", explica Dolors Sánchez, l'actual directora de centre. "Va ser ela la ciutat per", rememora el coordinador del grup local de Som Energia -cooperativa de producció i consum-, Sebastià Ruiz.Es tractava d'unaentre la cooperativa i l'Ajuntament de Sabadell.de l'escola va rescatar el projecte fa uns anys i ha invertit per actualitzar el sistema. L'objectiu actual és que, indica. Per ara, els recursos que s'obtenen de la producció d'energia,, s'inverteixen bàsicament en comprar material. "Seria interessant que tingués traducció en projectes escolars", insisteix.Fa més de cinc anys es van canviar el nombre de plaques "perper si es produïa massa o massa poc", explica l'AMPA de l'Escola Industrial. "Ara ja no ens hem de preocupar", afegeix i detalla que una empresa els fa el manteniment i seguiment de la producció.La directora i l'entitat escolar coincideixen enque suposa per a l'equipament disposar d'aquesta. Malgrat que des de l'AMPA es reclami més projectes acadèmics com es va fer amb, eli el. "Anem al 50%, sempre a mitges", assegura Sánchez i expressa el seu agraïment per aquesta ajuda: "Hi ha un bon vincle".Admet que és millor destinar els diners a, però, a la vegada, reconeix altres necessitats. Sánchez diu que ha servit per pagar laa les aules, el terra del gimnàs i les obres dels banys de l'edifici A, enumera i també contribuirà per als de la planta tres de l'edifici B.La directora de l'Escola Industrial recalca que si el Departament d'Educació obre una via per instal·lar més plaques fotovoltaiques a la teulada , aprofitant els fons europeus Next Generation: "Ens posem a la llista. Tenim espai", diu.Des de l'AMPA precisen que la instal·lació actual encaraque demanda el complex escolar, per on hi passen diàriament

