Renfe implementa un nou horari a l'R2 sud que incrementa en 13 minuts el temps de viatge

Renfe implementa a partir d'aquest dissabte un nou horari a la línia R2 sud de Rodalies a causa de l'avaria a Gavà que afecta el servei des de dilluns a la nit i que no es preveu que estigui solucionada fins d'aquí a tres o quatre setmanes. La nova planificació incrementa, però, en tretze minuts el temps de viatge actual, tot i que l'objectiu és minimitzar l'afectació als usuaris tenint en compte les limitacions de capacitat existents.



Segons indica la companyia, els nous horaris permeten oferir un servei amb informació real de temps de pas, així com un temps de viatge assimilat a les circumstàncies que comporta la gestió de la circulació amb un "Bloqueig Telefònic Nominal" entre Castelldefels i El Prat. L'increment de tretze minuts en el temps de viatge es justifica en el fet que "tècnicament, s'ha treballat per donar una oferta real i així optimitzar la capacitat de la infraestructura en aquest trajecte", segons indica Renfe en un comunicat.

El nou horari s'afegeix al servei complementari d'autobusos en dies laborables ja establert durant les hores punta del matí-de 6:30 hores a les 9:00- i a les de la tarda des de Barcelona i-de 17:00 hores a 19:00-, amb una freqüència de mitja hora en ambdós casos. A més, a partir de dilluns, s'incorporarà aquest servei complementaridurant el matí -també de 6:30 hores a les 9:00-. En total, els serveis complementaris d'autobusos programats per Renfe oferiran al voltant deAmb tot, els equips de Rodalies continuen treballant per ampliar aquests serveis substitutoris i Renfe indica que està contactant amb empreses del sector que puguin disposar de disponibilitat de vehicles i conductors. Per a aquests, els títols de transport de Rodalies són igualment vàlids, per la qual cosa els viatgers no hauran de pagar addicionalment per utilitzar-los.D'altra banda, Renfe isegueixen treballant en l'adaptació dels nous horaris per a serveis Regionals del sud. Segons Renfe, la "" d'aquestes tasques fan preveure que el canvi es durà a terme al llarg de la setmana vinent. Pel que fa a l'R2 nord, per tal de mantenir la freqüència, els trens Regionals de l'(Portbou-Girona-Barcelona) prestaran el servei habitual i faran parada a les estacions compreses entre Granollers Centre i Barcelona. Amb relació als tres trensper sentit que circulen al tram afectat per la incidència, es farà transbordament per carretera entre l'Hospitalet de l'Infant i Barcelona Sants.

