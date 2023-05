Vaga a la Kings League? Els futbolistes «fan soroll» perquè no els apugen el sou

🚨ULTIMA HORA | SALARIOS 🧾💶

Màxima tensió a la. A només dos dies que comenci la competició, la indignació pel sou dels futbolistes posa en perill la celebració de la primera jornada. La notícia ha saltat aquest mateix divendres a les xarxes socials, després que la lliga creada perha enviat els contractes als jugadors de la segona temporada i els arribi que no hi ha pujada de sou: seguiran cobrantdisputat.ha pogut confirmar els rumors, i ha verificat que tant els jugadors de la lliga com les futbolistes de latenen aquesta xifra als seus contractes.La realitat és que el president de la lliga havia promès un augment de sou als futbolistes, donat l'èxit i la visibilitat que ha guanyat la. I no només pel paper dels, sinó que molts dels integrants dels equips s'han convertit en autèntiques, multiplicant els seus seguidors a les xarxes socials i acumulant fins i tot milers d'espectadors als seus canals deLa sorpresa, però, ha estat a veure els seus contractes. Ni rastre de l'augment de salari promès. Per ara, el silenci és total a la cúpula de la competició, i només el president de, s'ha pronunciat. El periodista ha admès que hi ha "moviments" d'alguns jugadors per "fer soroll", però defensa que l'augment en la remuneració "ningú el va prometre tant sí com no" i que era per a la següent temporada, la que seria la tercera de la competició.La situació estaria arribant al punt que alguns futbolistes s'estan plantejant si firmar el contracte que els acaba d'arribar. Fins i tot, tal com explica Relevo,-l'empresa de Piqué que exerceix dede la lliga- ha accedit a reunir-se amb els futbolistes hores abans que, aquest divendres al vespre, tingui lloc en directe a Twitch la gala d'inauguració de la primera temporada de la Queens League -també es podrien plantar si només s'apuja el sou dels homes- i del segon curs de la Kings League.

