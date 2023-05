Acord entre sindicats i patronal per augmentar els salaris un 4% aquest any

Quiero agradecer a los agentes sociales un acuerdo tan importante destinado a proteger los salarios de las personas trabajadoras.



Las organizaciones sindicales y patronales vuelven a estar a la altura de nuestro país. https://t.co/HS9cyFfR67 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 5, 2023

Elsi lahan acordat augmentar elsun 4% el 2023 i un 3% el 2024 i el 2025. Segons ha avançat la Cadena SER aquest divendres, el pacte s'ha assolit en el marc de la negociació de l'acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva (), on s'emmarquen els convenis. Els agents socials han desbloquejat la negociació amb aquest acord per a tres anys d'que, segons la SER, inclou unaen funció de l'evolució de preus, que podria suposar un augment addicional de fins a l'1%.El pacte haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de. La patronal té una reunió extraordinària de ladilluns per abordar-ho. La negociació de l'AENC fa més d'un any que s'allarga i el govern espanyol havia instat reiteradament els agents socials, en especial a la patronal, a desbloquejar-ho.La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de, ha agraït als agents socials "un acord tan important destinat a protegir els salaris de les persones treballadores". "Les organitzacions sindicals i patronals tornen a estar a l'altura del nostre país", ha dit en una piulada a Twitter.

