ChatGPT apunta a les consultes mèdiques del futur: supera els metges en empatia

Un nou estudi planteja els assistents deempàtics. En comparar les respostes escrites de metges amb les del ChatGPT a preguntes sobre salut de pacients reals, els investigadors han descobert que la intel·ligència artificial supera els professionals. Fet que ha convidat a molts experts de l'àmbit a assegurar l'atenció augmentada per IA és el futur de la medicina.L'va ser executada per professionals sanitaris i en el 79% dels casos van preferir les respostes elaborades pel ChatGPT per davant a les proporcionades pels metges. L'estudi ha estat publicat a la revista JAMA Internal Medicine i neix d'una pregunta inicial: pot el ChatGPT respondre amb precisió les preguntes que els pacients envien als seus metges?La resposta és afirmativa: cada pregunta i resposta va ser analitzada sense saber si procedia d'un metge o de ChatGPT, la nova plataforma que és tendència . Segons la qualitat de la informació i l'empatia van assenyalar quina preferien. Fins i tot,, catedràtic de la Facultat de Medicina de la UC San Diego ha assegurat que l'assistent de IA "".Ara bé, Adam Poliak, coautor de l'estudi, ha defensat que la solució definitiva no és substituir els metges, sinó que es tracta d'un. "El metge que utilitzi ChatGPT millorarà el seu servei a través d'una millor atenció i més empàtica", ha comentat l'investigador. I és que la nova incorporació suposaria una millora en el flux de treball, gràcies a la reducció de feina en la missatgeria, contribuint en la salut dels pacients i en el rendiment dels metges.

