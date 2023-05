Mor atropellat un home de 73 anys quan creuava un pas de vianants a Tarragona

Accident mortal aquest divendres al migdia al barri de lade. Segons ha informat la, un home de 73 anys ha mort a l'alçada del número 34 del carrer 20 d'aquest barri, ben a prop de la, quan creuava correctament un pas de vianants.La Guàrdia Urbana ha detingut al conductor d'una qui ha fet un test d'alcoholèmia, que ha donat negatiu i un de consum de substàncies estupefaents, que està pendent de resultats finals. Fins al lloc s'hi han desplaçat dotacions de la policia local, així com del cos dei del, que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home.

