ANC i Òmnium denuncien el «Catalangate» i el qualifiquen de «vulneració de drets massiva»

L'han denunciat que l'espionatge amben el cas conegut com a Catalangate ataca i posa en perill "les bases de la democràcia". Així ho han dit els presidents de les dues entitats,, respectivament, durant una sessió de la comissió d'investigació del Parlament que aborda els fets. Feliu ha assegurat que a l'Estat "la democràcia està ferida de mort" i ha alertat de l'efecte dissuasiu i desmobilitzador que la repressió, i específicament l'espionatge, busquen en els activistes. Per la seva banda, Antich ha remarcat que el "Catalangate" no és un fet aïllat i ha assegurat que no afecta només els espiats, sinó que és "una vulneració de drets exponencial i massiva a la societat civil mundial".Durant la seva intervenció Feliu ha denunciat l'membres de l'entitat i ha lamentat que l'objectiu d'això sigui "desmobilitzar" l'activisme. A més, ha exigit que s'esclareixi els fets i es depuri responsabilitat i ha agraït al Parlament que celebri aquesta comissió d'investigació. Feliu ha remarcat que cal continuar "denunciant, pressionant perquè els abusos flagrants de drets fonamentals no quedin impunes".La presidenta de l'entitat també ha lamentat que quan lava anar a Madrid només es reunís amb "unes poques víctimes" i que la majoria fossin polítics o experts. Segons ha remarcat, així es deu al "patró general de voler silenciar les víctimes de la societat civil". "Si tinguessin veu, altaveu i visibilitat la societat en general seria més conscient de la gran amenaça d'aquest escàndol d'espionatge massiu", ha reivindicat, i ha afegit que si l'ANC, que són "simples activistes i dissidència civil" han estat "espiats il·legítimament" això implica que el mateix pot passar "a tothom sense excepció".Feliu també ha demanat que es creï un fons de finançament per fer front a les despeses de les víctimes, així com un altre per cobrir les querelles lligades als casos d'espionatge. També ha reclamat que se'ls ofereixi assistència jurídica, tècnica i psicològica i que ho financin les institucions públiques.Al seu torn, Antich ha denunciat que la vulneració de drets és "exponencial i massiva" perquè afecta tothom que s'hagi comunicat amb els espiats, de manera que ha assenyalat que també ha afectato a. A més, ha remarcat que l'Estat espanyol ha "perfeccionat la maquinària repressiva" contra el moviment a favor de l'autodeterminació. Antich ha subratllat que aquest afer és "impropi d'un sistema democràtic" i ha afegit que és més propi de "sistemes totalitaris i règims policials on no es respecten els drets".Durant el debat a la comissió els representants dels grups parlamentaris d'ERC, Junts i la CUP –- han agraït la participació als dos compareixents i han denunciat la implicació del govern espanyol en l'espionatge. Així, han advertit que els casos coneguts són "la punta de l'iceberg" i han denunciat la vulneració de drets.Per la seva banda el diputat del PSCs'ha queixat que les dues entitats parlin "en nom de tots els catalans" i ha assegurat que no tots van ser espiats, de manera que ha demanat que no fessin "absolutismes i apriorismes". A més, ha rebutjat fer "la contraposició entre estat espanyol i Catalunya" perquè "tots són persones".

