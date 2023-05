Entre la reforma de la monarquia i els conservadors: Carles III agafa el ceptre

Un estil més auster i proper



(Quasi) tota la família



El futur de la Commonwealth, a debat



Cada vegada menys corones



Rei i Papa?



Un rei "presoner" dels conservadors

Setanta anys després, el Regne Unit viu aquest dissabte una nova coronació. Hi ha set dècades de la història britànica entre aquell juny del 1953, quan morta el setembre passat - va lluir per primera la corona, a aquest dissabte del 2023, quan el seu fill,, es presentarà davant la ciutadania amb els símbols del seu regnat. Una cerimònia que donaràsobre com el nou monarca vol que sigui la seva era i com ha canviat també la monarquia més emblemàtica del món.Als, després d'esperar dècades, Carles III serà coronat en una cerimònia en què rebrà les insígnies del seu poder, el ceptre, l'espasa i l'anell. Els actes, que s'allargaran fins dilluns, serviran perquè el país mostri de nou al món la grandesa litúrgica del que va ser un gran imperi. Però ja faque Carles és rei. De moment, la seva popularitat ha pujat fins a superar el 50%, tot i que encara està molt per sota dels nivells que va assolir la seva mare. En tot cas, vuit mesos són temps suficient perquè el monarca hagi mostrat algunes de les seves cartes.Ha plogut molt des d'aquell 1953. Carles III ha volgut que la seva coronació ensenyi un nou estil, menys ampul·lós, menys fred. Hi ha 2.000 convidats, una xifra relativament baixa dins del que són aquest tipus d'escenificacions. Sembla que el cost de tot plegat s'acostarà als. Deixant de banda el capítol de seguretat, que farà de Londres una ciutat blindada.També serà coronada Camila, fins ara tan sols consort. Tots dos i la família reial es mostraran al poble en el trajecte que porta. Diumenge hi haurà festa a Windsor, amb la participació de nombrosos artistes. I dilluns hi haurà un acte anomenat "La Gran Ajuda", en el qual hi tindran un paper destacat milers de persones vinculades al voluntariat, un àmbit que sempre ha interessat al nou monarca.El rei ha tingut un primer repte a resoldre a casa seva mateix, després que la publicació del llibre de memòries, del fill petit,, revelés més roba bruta de Buckingham. Si més no, Enric serà a Londres. Qui no hi serà és la seva dona,, amb els dos fills, que s'han quedat a Califòrnia. Les relacions d'ells amb la resta dels Windsor són, com a mínim, millorables. Si ja és difícil ser rei, i també príncep de Gal·les, ser el segon fill esdevé impossible.L'arribada al tron de Carles III ha reobert el debat sobre el futur de launa organització que ja fa anys que té un paper secundari en el mapa de les relacions internacionals i que és presidia pel titular de la corona britànica. Elisabet II, el 2018, ja va aconseguir que els 56 països que formen la Commonwealth avalessin Carles III com a successor, però els estats que ahir van ser colònia ara s'han tornat països sobirans que volen parlar de tu a tu amb l'antiga metròpoli.Dotze d'ells han exigit a Londres aquests dies un reconeixement explícit del dolor causat pel colonialisme. Carles III ja va expressar pesar pelde l'era colonial i fins ara s'ha mostrat prudent, però està situat entre unes nacions de l'antic imperi cada cop més exigents que ja apunten a indemnitzacions i recuperació de patrimoni cultural i un govern conservador -ara presidit per- que no vol ni parlar-ne de res que vagi més enllà d'un gest formal. També val a dir que alguns països que no eren colònia britànica, sinó francesa, s'han integrat els darrers anys a la Comunitat, com Gabon i Togo.Una realitat a la qual Buckingham s'està adaptant és a perdre corones. Dels 56 membres de la Commonwealth,. Val a dir que monarquies formals, antigues colònies que continuen tenint com a cap d'estat el monarca britànic. En realitat, es tracta d'una simple qüestió simbòlica ja que ni Elisabet II ni Carles III exerceixen realment com a caps d'estat de països com Austràlia, Nova Zelanda o el Canadà, on hi ha un governador general que en teoria els representa.Al món del 2023 ja queden pocs països que vulguin mantenir aquest simulacre de monarquia a distància. Per això, les Barbados ja van proclamar la seva república fa dos anys. I tant Austràlia com Nova Zelanda preveuenaviat per fer-ho. També val a dir que això no implica, com a vegades apareix als mitjans, cap crisi amb Londres ni una voluntat de trencar el lligam ni amb el Regne Unit ni tan sols amb la Commonwealth.Dissabte, Carles III assumirà formalment lade mans de l', hereu de tot un llistat de prelats que han regit l'anglicanisme des d'aquell carismàtic Thomas Cranmer, cremat a la foguera per la catòlica Maria Tudor, neta dels espanyols Reis Catòlics. S'espera que, en la cerimònia, Carles III faci una referència a totes les confessions existents al país, en un intent més de modernitzar la monarquia. Un fet, però, que també li pot costar el suport de l'opinió més tradicional i anglicana.Com la seva mare, Carles III ha iniciat el seu regnat. Es dona el cas que en el passat, quan era príncep de Gal·les, havia polemitzat en temes com el medi ambient amb polítics tories i la seva imatge era associada als posicionaments més liberals de la seva família. Ara està obligat a romandre mési caldrà veure com es manté a distància dels partits polítics.La seva coronació, en tot cas, coincideix amb unes eleccions municipals parcials a Anglaterra, en què mentre el recompte avança, han assenyalat un desgast dels conservadors i un ascens laborista (amb victòries a Plymouth i Medway) i un reforç dels liberals, que han arrabassat Windsor als conservadors. Serà aviat elprimer ministre de Carles III? De moment, les necessitats de la monarquia de renovar-se poden topar amb una hegemonia conservadora, tot i que molt erosionada.

