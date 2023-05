La defensa de Ponsatí insisteix davant Llarena en la seva immunitat i reclama suspendre el procediment

Resposta a Llarena

La defensa de l'eurodiputada de Junts i exconsellera d'Educació,, ha respost la petició del magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, amb documentació per acreditar que està en marxa un procediment d'empara de la immunitat de Ponsatí a l'Eurocambra i sol·licitant de nou la suspensió del procediment. La defensa exercida per l'advocattorna a demanar-ho citant jurisprudència del(TJUE).Segons la defensa de l'eurodiputada, pel fet que s'hagi iniciat aquest procediment d'empara, Llarena hauria de suspendre la causa oberta contra Ponsatí per desobediència. La defensa de Ponsatí invoca, a més, l'article 4.3 del Tractat de la Unió Europea que fa referència a les obligacions de cooperació lleial entre els estats membres i la UE. "En cas de dubte sobre l'abast de les seves obligacions", Boye insta Llarena a "dirigir-se al TJUE".En l'escrit presentat, Boye acredita la presentació de la demanda d'empara de la immunitat de Ponsatí amb una acta pública del Parlament Europeu del 29 de març que constata la sol·licitud de Ponsatí dirigida a la presidenta de l'Eurocambra,"Existeix tal demanda d'empara de les immunitats per part de la meva representada", la "presidenta del Parlament Europeu ha comunicat al ple la presentació de la mencionada demanda" i Metsola "ha remès tal sol·licitud alper a la seva tramitació de conformitat amb el que preveu en el Reglament Intern del Parlament Europeu", diu l'escrit. Boye subratlla que aquesta tramitació consta en la web del Comitè d'Afers Jurídics.La resposta a Llarena arriba després que el magistrat instructor demanés a les parts que es pronunciessin davant la incompareixença de Ponsatí al Suprem el passat 24 d'abril, quan estava citada per una declaració indagatòria. Lai l'han respost demanant que se la torni a citar un altre dia. El ministeri públic, a més, rebutja suspendre la causa tal com demana Ponsatí. La fiscalia argumenta que la jurisprudència del TJUE no és aplicable al seu cas perquè l'eurodiputada de Junts va ser proclamada "molt temps després d'iniciar-se el procediment penal".

