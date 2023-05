La CUP recupera Anna Gabriel per tornar a l'Ajuntament de Barcelona

Lesa Barcelona, ajustadíssimes pel fort empat entre quatre candidats -Ada Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias i Ernest Maragall- que podrien arribar a l'alcaldia, són una incògnita també pels partits que històricament han tingut menys presència. Un d'ells és la, que l'any 2019 no va aconseguir entrar al consistori barceloní. Aspira a recuperar presentació amb la candidatura de, i durant la campanya també hi tindrà una important presència l'exdiputada cupaire, que ha viscut els últims anys a l'exili pels preparatius de l'1-O. Serà present a diversos actes de campanya, com també hi seran altres exdirigents de la CUP coneguts comDesprés de gairebé cinc anys a Ginebra, Gabriel va tornar a l'estat espanyol el passat 19 de juliol , personant-se voluntàriament al Tribunal Suprem. De fet, una de les persones que més ha estat al seu costat durant tot aquest temps d'exili i a l'hora d'ajudar-la amb el seu retorn ha estat. Tots dos exdiputats van tancar la llista de la CUP a les eleccions del 14-F al Parlament de Catalunya. En aquesta ocasió, Fernández tanca la llista de la formació dels cupaires a Sabadell: la Crida. També Gabriel s'ha deixat veure donant suport a la formació dels anticapitalistes a Sallent,Més enllà d'aquests noms coneguts entre les files cupaires, també participaran en la campanya de Barcelona diputats actuals, càrrecs electes d'altres poblacions i caps de llista de l'àrea metropolitana de Barcelona. El primer acte de campanya serà el dijous 11 de maig amb una trobada amb la militància a la plaça de la República, al districte de, on resideix Changue, amb un sopar popular i una enganxada de cartells.La campanya continuarà amb actes a diferents barris de Barcelona, on s'incorporaran els imputs de la campanya que se centren en la defensa dels serveis públics, l', la, elo els drets. L'acte central de la CUP en l'àmbit nacional serà el dissabte 20 de maig, i se celebrarà simultàniament a Barcelona i Palma -on els anticapitalistes presenten llista per primera vegada-. A Barcelona, se celebrarà a la plaça Can Fabra, al districte de Sant Andreu. L'acte final de campanya serà a la plaça Can Saladrigas delel dijous 25 de maig.Una de les peticions de la CUP a les portes de l'inici de la campanya és que tots els partits i candidatures que concorren a les municipals de Barcelona que facin públic el seude campanya abans que comenci. Creuen que és "indispensable" per garantir la transparència i explicar als veïns a què es destina els diners dels partits.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola