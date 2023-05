Mor el carismàtic entrenador del «Superdépor» Arsenio Iglesias als 92 anys

, tècnic que va ser el creador de la millor època del Deportivo de La Corunya i que també va tenir un breu pas per la banqueta del Reial Madrid,, tal com ha confirmat el conjunt gallec, que ha considerat Iglesias el seu "personatge de més influència directa sobre la gespa".El club ha subratllat que "Arsenio Iglesias Pardo (Arteixo, la Corunya, 24 de desembre de 1930), el personatge de més influència directa sobre la gespa en els 116 anys d'història del RC Deportivo, ha mort avui, divendres 5 de maig, als 92 anys. Arsenio és, vinculat al club com a jugador i entrenador, en diferents etapes, durant un quart de segle".Conegut com O Bruxo d'Arteixo, Iglesias va ser famós per dirigir principalment el Deportivo, sobrenomenat durant la seva etapa com el Superdépor, al quali amb el qual va conquistar la Copa del Rei el 1995, en derrotar per 2-1, amb un gol d'Alfredo Santaelena a la pròrroga, al València al Santiago Bernabéu, en una final que es va haver de suspendre per la pluja i que va significarAbans, en les campanyes 93-94 i 94-95 li va disputar el títol de lliga al Barça i el Madrid, perdent el primer en l'últim partit de lliga a Riazor davant el València, amb el recordat penal fallat de Miroslav Djukic. En la 92-93 va ser ja tercer al campionat domèstic, a quatre punts del campió, el conjunt blaugrana.Iglesias és el tècnic que més partits oficials ha dirigit al Depor, amb 568, encara que la seva vinculació total a l'entitat es tradueix a 714 trobades amb el primer equip, com a entrenador i com a jugador. En la seva carrera futbolística, després de passar per diversos equips de Galícia, va aterrar a el filial esportista, el CD Juvenil, i va debutar l'octubre de 1951 amb el primer equip. Va estar cinc temporades més i després va jugar al Sevilla, el Granada -amb el qual va jugar una final de Copa-, al Real Oviedo i a l'Albacete, on va posar fi a aquesta etapa.A partir d'aquí, va iniciar la seva carrera a les banquetes i ja va haver de dirigir el Depor el 1971 després de la destitució de Roque Olsen i va aconseguir l'ascens a Primera, on va estar dues campanyes, per tornar el 1987 per salvar-lo del descens a Segona B. A l'any següent, però va tornar a les banquetes mesos després per dirigir al Reial Madrid, després de la destitució de Jorge Valdano. El d'Arteixo no va poder reconduir el rumb de l'equip madridista, que va acabar sisè a la lliga i fora de competició europea. També va tenir l'oportunitat de jugar una eliminatòria de la Lliga de Campions, davant la Juventus, amb victòria al Bernabéu per 1-0, però eliminació a Torí en caure per 2-0.

