Revelada la llista negra de la coronació de Carles III d'Anglaterra

Aquest dissabte sis de maig els ulls de bona part del món es fixaran en(Londres) on ha de tenir lloc unen 60 anys: lacom a nou rei del Regne Unit. Hi ha 2.000 convidats que tindran la sort de viure-ho en primera persona.Caps d'estat, polítics, membres distingits de la societat civil britànica, la família reial anglesa gairebé al complet i també el nucli més proper de la reina Camila. Alguns ja són allà perquè aquesta tarda es fa la recepció a Buckingham Palace . D'aquests, una part són incòmodes, però per protocol se'ls hi ha enviat invitació. D'altres, en canvi, incomoden tant que ni tan sols se'ls ha convidat. Són a la llista negra.L'home que encapçala aquesta fins ara oculta llista és el príncep, el petit dels dos fills del que serà nou rei, que no veu la seva família des que va publicar les seves demolidores memòries . En elles, explica al món la seva polèmica opinió sobre els Windsor. Ell, per descomptat, està convidat, però és un dels incòmodes. Per això, no estarà a cap acte més a banda de la coronació, un esdeveniment, però, al qual tampoc està clar que acabi anant. El succeeix a la llista la seva dona,, que directament no es deixarà veure enlloc. Per justificar la seva absència, la duquessa de Sussex ha argumentat que és l'aniversari del seu fill gran.L'altra gran absència, perquè no ha estat convidada, és la de l'exdona del príncep Andreu,, que continua vivint, això sí, en una residència reial, el Royal Lodge, que comparteix amb la seva exparella encara que estan divorciats des del 1996. La ruptura entre tots dos és l'únic motiu pel qual no ha rebut invitació, segons el que ella mateixa ha explicat. On sí que hi serà és als actes paral·lels, però no a Westminster. Ferguson, actualment, s'encarrega de cuidar els gossos de la difunta reina Isabel.La presència deltambé és complicada. Quan van sortir a la llum els seus escàndols sexuals relacionats amb el pederasta Jeffrey Epstein, la monarquia anglesa li va treure tots els honors, títols militars i patrocinis reals. Així doncs, Andreu serà a l'Abadia, però no als actes oficials amb la resta de membres de la família reial.de Gal·les, família directa de l'hereu al tron. Sí que hi seran els fills de la reina Camila, Thomas Parker Bowles i Laura Lopes, i els seus nets, que tindran un paper especial en la cerimònia. També hi serà l'exmarit de Camila, que va tenir una relació sentimental amb la Princesa Ana, amb qui encara ara són amics. De fet, l'exmarit de la futura reina és el padrí d'una de les filles de la germana de Carles III.D'altra banda, no és cap sorpresa -tot i que podrien haver-ho fet- que la casa reial britànica no hagi convidat el rei emèritni la reina Sofia. Sí que han rebut invitació i, de fet, ja són a Londres, Felip i Letizia. I finalment, en el camp polític, possiblement l'absència més notable serà la del president dels Estats Units,. En representació dels nord-americans hi serà la primera dama, Jill Biden.

