Centenars de nens fan una sardana multitudinària davant la catedral de Barcelona a ritme de «Coti x Coti»

400 escolars de la demarcació de Barcelona han estat els primers balladors aquest divendres de la nova versió sardana de la cançó. Després de l’èxit popular i viral del tema dels mataronins, la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona ha estat l’encarregada d’estrenar la versió arranjada per Xavier Ventosa.Amb una estructura musical de sardana i només amb cobla, la peça s’ha adequat per ser “més ballable”. En el marc de la cloenda del programa El país a l’escola, elsde Barcelona. Després de mesos de pràctica a les escoles, els joves han mostrat les seves habilitats amb la dansa tradicional catalana mentre gaudien de The Tyets.Xavier Ventosa ha explicat que “quan vaig escoltar la cançó vaig pensar que s’hauria d’acabar transformant en una sardana”. L’encarregat de convertir el ‘Coti x Coti’ en un tema íntegrament de cobla ha assegurat que es va posar a fer la partitura “sense pensar-hi” perquè els sardanistes la poguessin ballar a plaça. Va ser un cop acabada queper arribar a un acord.Per transformar la peça en sardana, ha explicat Ventosa, el que s’ha de fer és encaixar la cançó a l’estructura clàssica de la disciplina: “L’estructura és la cançó dels The Tyets, simplement vaig decidir que en un lloc fossin alts curts i en un altre, alts llargs”, ha afegit. Tot i que cal “aprofitar la tirada”,. El compositor s’ha mostrat optimista, però, i ha afirmat que d’aquestes ballades potser en surt algun sardanista de cobla. Ventosa ha recordat que de petit ell també va participar en aquesta trobada i que “potser va ser un dels motius pel qual avui estic vinculat a aquesta dansa”.La mestra de Música de l’escola Tabor de Barcelona,, ha indicat que la sardana i el ball de bastons formen part del temari que s’estudia al centre a quart de Primària. Rovira ha assenyalat que per ensenyar el ball als alumnes, un monitor de la Confederació Sardanista va a l’escola i ensenya els passos als nens. A partir d’aleshores, ha afegit Rovira, és la mestra qui s’encarrega de perfeccionar-los.En aquest sentit, Rovira ha dit queTot i que ha confessat que hi ha infants que “a vegades rondinen”, al final “els acaba agradant”. De fet, la cançó Coti x Coti ha “encantat” als alumnes: “Ha estat fantàstic, a la que ha sortit el Coti x Coti nosaltres l’hem practicat a l’escola”, ha dit Rovira, que ha afegit queUna alumna de l’escola Tabor de Barcelona, laha expressat que li agrada ballar sardanes, i que “quan t’acostumes a ballar-les, són fàcils”. Coloma ha dit que malgrat que li van ensenyar a ballar-les a l’escola, de vegades fins i tot les practica a casa. Una altra alumna de l’escola,, ha afirmat que ballar sardanes a l’escola és “súper divertit”. I en Lluc Galceran, també alumne de quart, ha explicat que es va animar a ballar sardanes per la cançó dels The Tyets.Després de l’estrena de la nova versió del Coti x Coti, el president de la Confederació Sardanista de Catalunya,, ha pronosticat que aquesta nova peça portarà més joves als aplecs d’aquest estiu a ballar sardanes. “Es tocarà en molts més llocs dels que pensem perquè. El jovent ho veurà i s’acostarà als aplecs i a les ballades”, ha afegit. Tresserras ha aplaudit que hi hagi més joves interessats a aprendre a ballar sardanes.El País a l’Escola és una campanya per treballar la sardana a l’aula de qualsevol curs de, i segons el ritme i la realitat de cada centre, en aquest cas a les escoles de les comarques barcelonines. La cloenda del programa, que se celebra anualment, inclou un galop d’entrada, la ballada de diferents sardanes i la presentació dels instruments de la cobla, on la mateixa cobla explica als escolars assistents les seves característiques, instrument en mà.

