Camí del 28-M: què hi ha en joc a l'Hospitalet de Llobregat?

Quants habitants té? 265.444 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 27 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? El PSC va guanyar les eleccions amb 14 regidors. ERC va quedar segon amb 5 representants, un més dels que va obtenir Ciutadans. La representació al consistori municipal la va tancar En Comú Podem amb tres regidors i el PP amb un.

No, el PSC va obtenir la majoria absoluta per un sol representant, i Núria Marín va revalidar l'alcaldia del municipi, que ostenta des del 2008, sense la necessitat de conformar aliances per conformar el govern municipal.



Elno es preveu amb grans sorpreses a. La segona ciutat més poblada de Catalunya viurà unesque, si no hi ha cap hecatombe, vencerà l'alcaldessa del, en un dels grans feus històrics dels socialistes al cinturó metropolità. L'única incògnita és si Marín aconseguirà revalidar la majoria absoluta de fa quatre anys o si haurà de teixir aliances per conformar el pròxim executiu municipal.Núria Marín és l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat des del 2008 i res fa pensar que el seu mandat no s'allargui per als pròxims quatre anys.des del 1995, va agafar el relleu deel 2008, i des de llavors ha vençut en tres comicis consecutius -2011, 2015 i 2019- aconseguint la majoria absoluta en l'última votació. Reforçada per l' arxivament de la investigació del cas del Consell Esportiu , aspira a ser reelegida reivindicant la seva innocència i l'obra de govern d'aquesta legislatura.Si bé la victòria de Marín sembla més que clara, la competició ha crescut per a les eleccions del 28-M, amb un antic company de partit com a principal rival. Jaume Graells , exregidor del PSC que va denunciar les presumptes irregularitats en el cas del Consell Esportiu, serà el candidat d'ERC a l'alcaldia. Pel que fa a la resta de candidats,repeteix ambi elfa el mateix amb, mentre que elsestrenen aspirant ambEls grans debats respecte a les últimes campanyes persisteixen: lai lade la ciutat segueixen sent les dues principals preocupacions dels veïns, tal com marquen els últims baròmetres de l'Ajuntament. A banda, els pròxims quatre anys estaran marcats a l'Hospitalet peli pel macroprojecte al voltant de la, on es preveu la construcció d'unque sigui dels més importants d'Europa i que generi 50.000 llocs de treball. Tot això, també obrirà un debat sobre el model de ciutat, que combina la densitat de població concentrada en un espai petit, i la necessitat de crearEl cas del Consell Esportiu, juntament amb la pandèmia, són les principals novetats respecte de l'última. L'arxivament de la causa que investigava Marín fa que l'alcaldessa se senti "més forta que mai", però caldrà veure si la ciutadania en castiga el sol fet que inicialment se la impliqués en el cas i que dosdel seu partit estiguin pendents de judici. A nivell nacional, l'escenari dede ben segur que marcarà els punts de confrontació entre els candidats.Si Marín assoleix els actuals 14 regidors o més, no hi haurà cap debat: tindrài les portes obertes per governar durant quatre anys sense haver de trobar suport per absolutament cap aspecte. Ara bé, si el PSC no aconsegueix aquest resultat, haurà de buscarper a la investidura i possiblement també per conformar el. En aquest escenari, els comuns es posicionarien com el soci més proper i lògic, malgrat que ERC també podria picar la porta dels socialistes.

