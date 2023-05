L'Advocacia de l'Estat també demana a Llarena que citi a declarar Clara Ponsatí

L'ha demanat al magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem,, que torni a citar l'eurodiputada dei exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, després que no comparegués a l'alt tribunal. Segons ha confirmat l'ACN, la resposta de l'Advocacia de l'Estat va en la mateixa línia que la de la, que ha sol·licitat tornar a citar Ponsatí tenint en compte el calendari previst d'assistències alen les pròximes setmanes. L'eurodiputada de Junts no es va presentar el passat dilluns 24 d'abril a declarar davant Llarena i el magistrat va donar cinc dies a les parts perquè es pronunciessin sobre la incompareixença.Un dels motius esgrimits per Ponsatí per no comparèixer va ser que tenia sessions convocades de diverses comissions a l'Eurocambra el mateix dia, la qual cosa "amb qualsevol compromís de qualsevol índole a centenars de quilòmetres de Brussel·les", deia l'escrit presentat per la seva defensa.Ponsatí està perseguida per un delicte de desobediència per l'1-O. Va tornar de l'exili al març i va ser detinguda i posada a disposició del jutge. Unes hores després, va ser alliberada sense mesures cautelars i des d'aleshores ha pogut moure's per Catalunya sense riscos. Segons ella, la detenció dels Mossos va ser "", perquè no es va tenir en compte la seva immunitat.El Suprem nega que això sigui així, perquè la immunitat de Ponsatí la protegeix per moure's per Europa i assistir als plens del Parlament Europeu, però no pas per ser detinguda en territori espanyol per tal de continuar el procediment judicial contra ella. Ponsatí ha demanat empara a l'Eurocambra, que encara no ha donat resposta, i també està en marxa la causa sobre la concessió del suplicatori contra ella,

