«Més anticipació i mitjans»: així es combatrà la campanya forestal de la sequera

Lad'enguany veque pateix Catalunya. Per això, "s'hi posa" per fer-hi front, ha assenyalat el president de la Generalitat,, en la presentació del dispositiu, feta aquest divendres a l'aeroport de Sabadell, acompanyat del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el màxim responsable del Bombers, David Borrel l.Elscomptaran amb, a més d'una desena de dotacions que reparteix el govern espanyol arreu de l'Estat. Una cobertura per l'aire que també comptarà ambper fer supervisió. A més, el parc de vehicles, ambaquest 2023 i "la remodelació de la totalitat de la flota" en els propers cinc anys, ha anunciat Aragonès. I efectius "trepitjant" els boscos, "des de la tardor, el cos ha incorporat", ha recordat, als quals s'hi sumarani una"Mai hi havia hagut", ha subratllat el president del Govern. I és que, tal com va avançar Nació , la campanya forestal començarà per primera vegada 15 dies abans. Arrencarà li s'allargarà fins al. "S'ha reforçat la prevenció triplicant els recursos", ha subratllat Aragonès.

