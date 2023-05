Maragall aposta per reduir el trànsit a Barcelona fins que el 60% de la ciutat sigui peatonal

[municipalsinformacional]El candidat a l’Alcaldia de Barcelona,, ha plantejat aquest divendresde vehicles gradualment a tota la capital catalana per redistribuir el trànsit i tenir una ciutat més caminable. El seu objectiu és invertir l’actual situació iMaragall ha fet aquesta proposta en la seva conferència al Nueva Economía Fórum, on ha remarcat que el seu Pla 60-40 té una “visió global” i suposa “tot el contrari de la visió concentrada en 20 carrers de l’Eixample”. Maragall ha continuat el seu anunci assegurant que "pacificar la ciutat vol dir reduir el trànsit,”, tot referint-se a l’ambició de l’exalcalde Pasqual Maragall.L'alcaldable republicà ha afegit, però, que cal. El pla d’ERC implica que tots els carrers de Barcelona de menys de 12 metres d’amplada esdevinguin de prioritat per a vianants i que en els de més de 20 metres es vagi reduint progressivament la circulació de vehicles. “I fer-ho amb el diàleg, la qualitat urbanística i la gradualitat adequades percom la gentrificació o l’afectació a l’activitat comercial”, ha explicat.Amb aquesta mesura, ERC calcula que s’afegirien quatre metres quadrats d’espai públic pacificat per a cada habitant de la ciutat, el que suposa una superfície superior a les 650 hectàrees, que equivalen a uns 37 parcs de la Ciutadella.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola