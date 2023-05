Bruno León: convertir el seu propi procés de transició en un referent per als joves

que expliquin, en temps real, els seus processos de transició, les dificultats que afronten o els problemes que han superat a les generacions joves va impulsara fer el pas. Aquest jove català va decidir mostrat tot el seu procésa través de les xarxes socials, arribant a demanar ajuda als seus seguidors en diversos passos del trajecte.León, a partir de voler transmetre tot aquest viatge, ha hagut d'afrontar una gran quantitat de crítiques, atacs i missatges d'odi a les xarxes només pel fet d'haver fet aquesta transició. A més,l'han situat en una diana dels usuaris més ultraconservadors de les xarxes.Això no l'ha desanimat:ho ha afrontat amb valentia, especialment amb la mirada i l'objectiu de la referència per a tots aquests joves que no tenen en qui emmirallar-se. Encara que ha admès que ha necessitat tota una fenia personal d'introspecció i desintoxicació perquè els atacs i les crítiques no l'afectin, la superació ha estat el resultat d'èxit. Ifer creació de contingut a les xarxes socials.

