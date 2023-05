L'empresa de les oposicions defensa la seva actuació i carrega contra la Generalitat

, l'empresa subcontractada per laper fer els exàmens de les, atribueix a l'administració "incompliments" a l'hora de preparar les proves. En un comunicat, la companyia assegura que no va disposar de tota la informació "ni en temps ni en forma" per part deli considera que hi va haver "" per part de la Generalitat en alguns aspectes. Cegos explica que la seva tasca "només suposava una part" del procés de selecció i diu que la disposició dels espais, la distribució dels candidats i l'elaboració del material de l'examen eren "responsabilitat exclusiva" de l'executiu català. La Generalitat encara no ha comunicat "formalment" la rescissió del contracte.En el document, Cegos assegura que el procés logístic de les oposicions celebrades dissabte passat és d'una "especial" per la multiplicitat de convocatòries i la "novetat" en el seu format d'execució. L'empresa defensa que ha tractat de complir "tots" els objectes del contracte amb la Generalitat, que eren quatre: la impressió delsi els fulls de, la distribució dels materials per a la realització dels exàmens a les aules, ladurant la realització de les proves i la correcció de les respostes.Així mateix, atribueix a la Generalitat la responsabilitat de disposar delsadequats, l'assignació i distribució delsi l'elaboració dels materials dels exàmens (quaderns amb les preguntes i el full per a les respostes, que posteriorment havia de ser imprès per Cegos). "L'èxit del conjunt depèn de la bona execució de totes les fases, la major part de les quals són responsabilitat de la Generalitat", etziba el comunicat.Pel que fa als espais, Cegos detalla que en 151 de les 213que la Generalitat els va facilitar no es podia garantir que el nombre de persones convocades fos com a màxim un 50% de la capacitat màxima de l'espai. Les "mancances" en els espais facilitats asseguren que també es van produir en l'assignació de les aules d'incidències, des d'on s'havia de coordinar tota la logística de les proves. Sobre lade les proves, l'empresa defensa que va contractar el nombre de persones "necessàries" i els va impartir la formació requerida. "En cas d'haver comptat amb l'aforament previst a cada espai, no s'haurien produït la majoria d'incidències", retreu el comunicat.Cegos diu que l'assignació i distribució dels candidats per part de la Generalitat "van poder agreujar" tot el funcionament de les proves i assegura que dos dies abans dels exàmens es van enviar "" d'assignació de persones a les aules. L'empresa assegura que va avisar l'administració dels "" que comportaven les modificacions i no va obtenir resposta per part de la Generalitat.Sobre els exàmens, la companyia diu que va avisar fins a tres vegades la Generalitat de la necessitat de tenir tots els models de proves almenys una setmana abans de la convocatòria, amb l'objectiu de tenir marge suficient per imprimir i segellar els documents. "La Generalitat va ignorar aquestes peticions", lamenta Cegos, que concreta que el dia abans de les proves encara faltaven per lliurar 16 tipus d'exàmens.En relació amb els retards a l'hora de lliurar proves, l'empresa diu que va demanar a la Generalitat poder fer servir les impressores existents a les facultats on es feien els exàmens i retreu que això no va ser possible "en la majoria" d'ubicacions. Després de tot, Cegos conclou que la seva voluntat és la "bona finalització" del procés i assegura que "continuarà" amb el procés de custòdia i correcció de les proves. Per la seva banda, la Generalitat ja ha anunciat que repetirà a principis de juliol tots els processos per estabilitzar les plantilles de l'administració que va supervisar Cegos.

