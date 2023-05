Detingut un fals advocat per enviar quasi 5.000 cartes simulant herències milionàries

Elsd’Esquadra hana València un home per enviar 4.742 cartes amb segells falsificats des de 379 bústies de la demarcació de Barcelona en les quals. En les missives, instava les víctimes, de diversos països del centre i nord d’Europa, a pagar els seus honoraris per iniciar la reclamació jurídica. En concret, explicava que buscavade trànsit i que havia deixat les víctimes com a hereus d’una fortuna d’11,8 MEUR. És el que s’anomena la carta nigeriana. Els Mossos han fet difusió de l’estafa a través d’Europol per localitzar possibles víctimes a països de la Unió Europea.A l’home, de 44 anys, se li atribueix un. La investigació va començar a mitjans d’abril del 2022, després que el Centre de Tractament Automatitzat de Correus detectés diverses cartes amb els segells falsificats. Els sobres s’havien dipositat a les bústies de les poblacions de Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat.Els Mossos van identificar l’emissor, que actualment residia a València, i el van detenir el 27 d’abril amb el suport de la policia espanyola. Al seu domicili van localitzar segells falsificats i sobres idèntics als lliurats pels responsables de Correus i cartes de similars característiques a les qualscom Suïssa, Suècia, Àustria, Noruega, Bèlgica, Països Baixos i Alemanya.En les cartes,que el difunt i li proposava començar tot el procediment perquè li transferissin l’herència al seu compte. Després, assegurava que viatjaria al país de la víctima per dividir els diners en dues parts iguals. Assegurava que la transacció era “100% segura” i que l’operació es faria “sota la legalitat i sense que s’infringeixi la llei”. Això sí,. Explicava que estava fent això a títol personal i sense involucrar el seu despatx. La investigació l’ha dirigit el jutjat d’instrucció número 1 de Rubí, que va decretar llibertat amb càrrecs per al detingut.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola