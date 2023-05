El pla ocult de Villarejo contra Artur Mas: fer creure que tenia una filla il·legítima i culpar-ne Duran i Lleida

És sabut que l'anomenada, comandada per l'excomissari José Manuel, tenia en el punt de mira l'expresident de la GeneralitatArtur Mas i la família dels Pujol-Ferrusola. El que aquest divendres encara no coneixíem, i ha revelat amb uns àudios El Món, és que les clavegueres de l'Estat van anar un pas més enllà amb la seva ofensiva i tenien la intenció de. A més a més, també volien assenyalar els aleshores líders d'Unió Democràtica de Catalunya,i Ramon Espadalerd'haver filtrat la informació.L'objectiu era fer creure a l'opinió pública que aquesta filla li saquejava els estalvis i així vincular-ho amb els suposats comptes bancaris de l'expresident a l'estranger. Per demostrar la seva existència, la policia patriòtica va començar una investigació en la qual va estar immers més d'un any un dels comissaris predilectes de les clavegueres de l'Estat,, alies el Gros. A finals de 2012 es produeix la primera reunió entre Villarejo i aquest agent per tractar el tema. Mentrestant, la policia segueix Mas de prop, tal com queda palès en els àudios publicats aquest divendres.[noticiadiari]2/255421[noticiadiari]Villarejo, però, li acaba encarregant la recerca a la seva mà dreta a Barcelona, l'inspector del CNP,, alies Tony, a qui també demana que es faci càrrec de culpar Duran i Lleida i Espadaler de la filtració aprofitant les discrepàncies que ja hi havia a Convergència i Unió. L'obsessió de la policia patriòtica per Mas es deu al fet que l'Estat considerava que Mas era una mena d'. Per això, l'objectiu era fer córrer informació financera compromesa per intentar calmar les seves expectatives sobiranistes. La persecució es demostra també a finals del 2012, quan Villarejo es reuneix amb l'exlíder del PP a Catalunya Alícia Sánchez-Camacho i ella li passa el telèfon de Mas, així com una presumpta

