Expulsen de l'escola de policia un aspirant a la Guàrdia Urbana que hauria agredit sexualment tres companyes

La denúncia de les víctimes

Agressió sexual a l'escola policial de laha expulsat cautelarment un aspirant a agent del cos policial de la capital catalana, acusat de fer tocaments íntims almenys a tres alumnes de l'escola. Segons ha avançat La Vanguardia, els fets haurien tingut lloc durant les classes de defensa personal que tots els futurs policies han de dur a terme durant la seva formació.L'escola ha notificat a l'home, d'edat indeterminada, queperquè rebaixi el pagament de la prestació corresponent a aquesta formació. L'ISPC ha obert un expedient disciplinari i una investigació interna que determinarà la continuïtat del presumpte autor dels fets.Segons expliquen des del diari catala,a un dels seus instructors que un dels seus companys li havia tocat les parts íntimes durant una sessió de defensa personal. Durant el procés van aparèixerque també van confirmar haver patit tocaments per part d'aquest individu.Les víctimes van indicar que l’alumne sobrepassava els límits del contacte físic en aquestes sessions. L'ISPC es reserva la possibilitat de portar el cas davant de la justícia. La direcció del centre també ha ofert a les víctimes acudir als tribunals.per ocupar una de les 150 places d’agent de la Guàrdia Urbana.El cos policial ha ofert la seva total col·laboració amb la investigació.de Barcelona (GUB) per presumptament haver abusat sexualment de quatre companyes d’estudis.en una festa de la promoció per haver superat la meitat dels estudis. Després de la denúncia de les víctimes aquest va ser expulsat de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola