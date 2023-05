La Velada III col·lapsa internet: Ibai confirma quins artistes hi actuaran i les entrades s'esvaeixen

Tot pràcticament preparat per un dels esdeveniments més importants del panorama digital a l'estat espanyol. Ibai Llanos, l'streamer més important del panorama hispà, va donar ahir més informació de La Velada 3. En un directe multitudinari, el basc va anunciar quins seran els artistes que formaran part de l'esdeveniment de boxa que se celebrarà el dia 1 de juliol i va donar el tret de sortida a la venda d'entrades. Un fet, però, que va ser irrisori: en només una hora es van vendre les 60.000 localitats que disposaven al Civitas Metropolitani, l'estadi de l'Atlètic de Madrid.



Fins i tot les entrades VIP van desaparèixer en qüestió de minuts. Llanos va assegurar que, tot i el gran cartell confeccionat d'artistes per a La Velada 3, encara queden sorpreses per anunciar. En concret dos cantants més: un segur que arribarà, però que encara han de quadrar agenda i un segon que potser no acaba apareixent perquè hi ha moltes circumstàncies pel mig.

Les entrades de la Velada 3

És la tercera edició ila Velada del Año II va suposar el rècord absolut de tota la història de la plataforma d'streaming, amb 3,3 milions de persones en directe en el minut d'or de tota la jornada. D'això ja fa pràcticament un any, el 26 de juny de 2022, des de l'Olímpic de Badalona. Els streamers van rebentar internet liderats per Ibai ... i ara volen repetir la gesta.

En un tres i no res es van esvair les 60.000 entrades de les quals disposava Ibai Llanos a l'estadi Civitas Metropolitano de Madrid. En només una hora es van vendre totes, en una web que va acabar col·lapsant de la riuada de persones que volien aconseguir una localitat. Ni tan sols van quedar les butaques VIP o les que estan en la zona del quadrilàter, que són les més cares.

Els artistes que actuaran

La Velada 3 comptarà amb un cartell més gran d'artistes que l'edició anterior. Llanos va confirmar les actuacions de sis artistes, una xifra que podria augmentar a set o fins i tot a vuit. Ara per ara, aquests són tots els que segur que actuaran:

Feid

Quevedo

Ozuna

Estopa

Rosario Flores

Maria Becerra

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.



Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

Els combats de la Velada 3: qui participarà?

Ampeterby7 vs Papi Gavi

Samy Rivers vs Marina Rivers

Luzu vs Fernanfloo

Viruz vs Shelao

Mayichi vs Amouranth

Coscu vs Germán Garmendia



On se celebrarà la Velada 3 i amb quins horaris?

El cartell oficial dels artistes l'ha mostrat el mateix Ibai, en streaming i a les xarxes socials.

L'Ibai ja va avançar, des de feia temps, que tenia ganes de continuar elevant el llistó de la Velada. La primera es va fer en un entorn molt petit; la segona, rebenta el rècord de Twitch en un pavelló de bàsquet tan històric com el de Badalona; i ara a l'Estadi Civitas Metropolitano, casa de l'Atlètic de Madrid.



