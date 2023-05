Les Terres de l'Ebre, en fase d'emergència per la sequera

​L'informe de l'abril d'indicadors hidrogràfics de la) puja a la categoria d'els municipis pertanyents a la unitat territorial d'escassetat (UTE) del, que inclou localitats de les comarques del, el, lao laL'escenari s'afegeix al que ja descriu la situació de la conca del Segre des de fa un any.també s'apugen un grau, en aquest cas a l'escenari d'alerta, pas previ al d'emergència, al qual podrien arribar si persisteix la manca de pluges. L'informe justifica el canvi de situacions de les tres UTE en el fet que les precipitacions a l'abril han estat "gairebé inexistents".La zona oriental de la conca segueix essent la que es troba pitjor, en particular la UTE del Segre que continua en emergència per dotzè mes, però, i indica que per això s'ha decidit pujar al grau d'emergència a diversos punts més com el del Baix Ebre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola