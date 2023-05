Investiguen un home que hauria abusat sexualment de menors en un club esportiu de Santa Perpètua de Mogoda

Elsinvestiguen un home que hauria abusat sexualment de diverses menors d'edat en un club esportiu del municipi de. Segons ha avançat RAC1,que els mateixos agents de la policia catalana ja haurien detingut fins a dues vegades després de rebre denúncies en aquesta direcció.El sospitós hauria quedat en llibertat després de declarar davant els Mossos, al gener, en la primera detenció que s'hauria produït.l'haurien tornat a arrestar per la seva possible implicació en un altre cas similar. Segons la policia se l'està investigant per altres possibles agressions i ja se l'ha apartat del club de Santa Perpètua de Mogoda.

