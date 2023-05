Què fer aquest cap de setmana: plans per al 6 i 7 de maig

Què fer aquest cap de setmana a Barcelona: els millors plans

Ameba Park Fest

Poblenou Open Day

Museus gratis

Kidical Mass

Hem tornat a bussejar l'agenda d'oci i cultura del país per oferir-vos tota mena d'. A més a més, són per a tots els gustos i butxaques. Hi trobareu exposicions, música, mercats, i fins i tot pedalades. La nostra tria són les millors propostes per esprémer al màxim el cap de setmana. Busques la teva -o teves-?Aquest dissabte i diumenge torna a estar ple a vessar de coses a fer a la capital catalana. Art, festivals, esport...Si t'agrada la música i si ets d'aquells que no en té prou amb una tassa, aquest festival és per a tu. Aquest diumenge 7 de maig tens 10 hores d'electrònica al Castell de Montjuïc en la 8a edició de. Una cita anual on, a banda de música, també podràs gaudir de bona gastronomia, art urbà i tallers infantils per fer en família.Encara no coneixes prou el Poblenou? O, per contra, t'encanta? Doncs estàs de sort perquè aquest dissabte l'Ajuntament et regala 10 hores d'unad’exposicions, art, disseny, fotografia, dansa, música en viu, xerrades, tallers, visites guiades i gastronomia per aquest fascinant barri barceloní.Com cada primer diumenge de mes, aquest dia 7 de maig hi ha un seguit deal públic. Tot i que n'hi ha d'altres, destaquen el Museu Picasso, el MUHBA, el Born Centre de Cultura i Memòria, el MNAC, el CCCB o el MACBA.També aquest diumenge se celebrarà la segonaa la capital catalana, un recorregut per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se en bicicleta pels carrers de la ciutat. El punt de sortida serà l'avinguda Josep Tarradelles amb plaça Francesc Macià, i el recorregut acabarà al Parc de l’Estació del Nord. No cal inscripció prèvia.

Què fer aquest cap de setmana a la resta de Catalunya?

Aquests són les diferents propostes i agendes d'activitats que t'oferim arreu el territori:

