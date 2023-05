Pugen a quatre els detinguts pel tiroteig al barri barceloní del Guinardó

han estataquest dijous en el marc d'un possibleque ha tingut lloc al districte barceloní d'Horta Guinardó. Els Mossos d'Esquadra han practicat les dues primeres detencions poc després dels fets, i unes hores més tard han anunciat les altres dues detencions. El cos policial manté unaoberta per un incident amb arma de foc.Els fets han tingut lloc minuts abans de les 19:00 de la tarda al carrer Anna Maria Martínez. Dos ocupants d'un cotxe han encanonat un home que s'ha refugiat en un portal i hi ha hagut impactes de bala en un altre automòbil. Elshan desplegat un dispositiu de seguretat a la zona.El cos policial ha explicat que la tercera i la quarta detenció s'han produït cap a un quart d'11:00 de la nit, i que els dos arrestats són dos homes que s'havien refugiat en un pis. Els dos primers detinguts també són homes, i tots quatreA hores d'ara, agents de la Unitat d'Investigació d'Horta- Guinardó continuen recollint el màxim d'indicis per aclarir els fets i la relació entre els arrestats.

