16:19 Els enginyers agrònoms demanen modernitzar les instal·lacions de reg perquè siguin "eficients" davant la sequera extrema



El Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) demana que es modernitzin les instal·lacions de reg davant la sequera extrema en què es troba Catalunya des de fa mesos. "Pot semblar contradictori, però creiem que una de les solucions passa pels regadius, pels regadius eficients i tecnificats", ha defensat la degana, Conxita Villar, en la presentació d'un manifest de posicionament del col·legi davant de la sequera. El vicepresident de la Comissió de l'Aigua del col·legi, Ignasi Servià, ha assenyalat que cal modernitzar el canal d'Urgell, però també el de Pinyana i molts altres regadius a Catalunya, on el 47% del reg és per inundació, un sistema que no permet precisar les dosis d'aigua, mentre que la mitjana a l'Estat és del 22%.





16:14 Entitats socials reclamen al Parlament un Centre Català d'Empresa i Drets Humans "independent, valent i eficaç"



El Grup Català d'Empresa i Drets Humans, format per 20 entitats de Lafede.cat i la Taula per Colòmbia, ha demanat als partits catalans que aprovin la proposició de llei per crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans i els ha reclamat un organisme "independent, valent, eficaç i accessible". Ho ha dit la portaveu del col·lectiu, Lina María González, en una compareixença al Parlament, coincidint amb l'inici del període d'esmenes. Ha considerat imprescindible aquesta eina "per fer front a la impunitat de les empreses transnacionals que destrueixen el planeta i vulneren drets humans". Així, ha apuntat algunes de les propostes que el col·lectiu vol incorporat al text i que impliquen crear un Consell Assessor extern, entre d'altres.





13:01 ERC i l'Observatori Contra l'Homofòbia denuncien atacs contra una candidata dels republicans a Mataró La Coordinadora de Polítiques LGTBI d'ERC ha denunciat una "campanya d'odi i assetjament" contra Sílvia Sàiz, número 12 de la llista dels republicans a Mataró. Segons relata la formació, els insults a les xarxes socials s'han accentuat des de l'anunci de la seva incorporació a la candidatura de Pim Camprubí, el passat 26 d'abril. "Ha rebut insults i atacs per la seva orientació sexual i la seva expressió de gènere", asseguren. ERC entén que aquest tipus de violència i assenyalament públic són "intolerables". També l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha condemnat els atacs a Sàiz a les xarxes socials i s'ha posat a disposició de la víctima.