CaixaBank guanya 855 milions d'euros el primer trimestre de 2023, un 21% més que l'any anterior

ha guanyatel primer trimestre de 2023, el que suposa un increment del 21,1% en comparació a l'any passat. En un comunicat remès aquest divendres a lal'entitat ha informat també del pagament de 373 milions pel nou tribut a la banca.Si s'observen els resultats abans d'impostos,Segons ha ressaltat CaixaBank,, que augmenten un 30,4% fins als 3.449 milions d'euros. L'entitat ha ressaltat també l'esforç per mantenir la ràtio de morositat en “mínims històrics”, amb un 2,7% al tancament del trimestre.Des de CaixaBank apunten que la resistència de l'economia espanyola i la bona gestió del risc feta per l'entitaten nivells "mínims històrics". En aquest sentit, els saldos dubtosos disminueixen fins als 10.447 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la "gestió activa" de la morositat, amb una reducció de 243 milions d'euros en el trimestre.i la ràtio de cobertura continua incrementant-se.L'entitat també ha aprofitat la presentació dels resultats del primer trimestre per reivindicar la seva aposta per l'accés a l'habitatge. Així, ha indicat quei ha aportat més de la meitat del total d'immobles que el sector financer, un mecanisme creat el 2013 per oferir cases a preus reduïts per famílies en situació de necessitat especial.d'euros a 31 de març (+0,5% en el trimestre), gràcies a la bona evolució en els productes d'estalvi a llarg termini i a la recuperació dels mercats financers. Dins d’aquests, els actius sota gestió pugen fins als 154.007 milions d'euros (+4,1% en el trimestre) no només per l'evolució favorable dels mercats, sinó també per unes subscripcions netes positives pròximes als 3.800 milions d'euros, amb especial impuls dels fons d'inversió i les assegurances d'estalvi. La quota combinada de dipòsits i estalvi a llarg termini arriba al 26,5%.Per la seva banda,a tancament de març, després de mantenir-se pràcticament estable en el trimestre. Per segments, la cartera per a l'adquisició d'habitatge segueix marcada per l'augment de les amortitzacions en un context de pujada de tipus d'interès, de manera que registra una caiguda de l'1,4%, mentre que el saldo del crèdit al consum puja un 0,4% i el d'empreses ho fa un 1,2%.Des de l'entitat, s'ha ressaltat que l'entitat ha iniciat l'any “amb unaen un període en què l'economia s'ha mostrat més resilient del que es preveia”. A més, s'ha destacat “la privilegiada posició en liquiditat i solvència de l'entitat, amb més de 132.000 milions d'euros d'actius líquids i una còmoda ràtio de capital del 12,6%”.

