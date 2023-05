Un home estrangula fins a la mort un imitador de Michael Jackson en el metro de Nova York

El metro deha estat l'escenari de les pel·lícules més destacades de Hollywood, dels millors artistes de la ciutat, de múltiples notícies que han obert els informatius nacionals i internacionals... Si bé, també de baralles, aglomeracions i caos. I, en aquesta ocasió, d'un assassinat. Un home va estrangular fins a matar el dimarts 2 de maig unen un comboi de la línia F.L'escena es va produir a ple dia, pels volts de les 14:30, i va ser recollida pels passatgers que passaven pel vagó. Per aquest motiu, mitjans diversos han compartit les imatges dels fets, en què l'assassí fa una clau des de darrere a la víctima coneguda com el "" i no la deixa escapar tot i la intervenció d'alguns valents que s'hi van apropar.El motiu hauria estat que l'imitador de Michael Jackson hauria començat a cridar i a llançar escombraries als passatgers. Aleshores, l'va decidir intervenir i reduir-lo, tot i que va acabar per assassinar-lo. La policia ha confirmat que l'home mort es deiai era un sensesostre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola