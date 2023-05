Acomiaden una treballadora per parlar en català amb els clients

". Aquesta ha estat l'explicació d'una treballadora d'un supermercatquan ha preguntat a l'empresa pel motiu del seu acomiadament. "És un exemple més de la poca responsabilitat social i lingüística de Veritas", ha denunciat, que ha difós una prova d'àudio.En aquest arxiu, l'encarregat del supermercat reconeix els motius de l'acomiadament després que dos treballadors de l'empresa es fessin passar per clients i es queixessin que la treballadora els responia en català quan ells s'hi havien adreçat en castellà. Per això, l'entitat ha proporcionat suport legal a l'afectada per la "" i ha presentat una demanda als jutjats, alhora que ha reclamat la nul·litat de l'acomiadament.Els fets es remunten al 31 de març, quan la treballadora va rebre una carta en què Veritas li comunicava que no havia superat el període de prova i que l'acomiadava. Hi treballava des del 10 de febrer i ja al cap de dos dies d'haver-hi començat a treballar, una companya que també hi acabava d'entrar, perquè, tot i entendre'l, el català no li agradava, segons explica Plataforma per la Llengua.Al cap de deu dies, l'encarregat va enviar undels treballadors amb diferents consignes. Entre aquestes consignes, escrites en castellà, una especificava que "", i una altra que "", descriu l'entitat. En tots dos casos, avisava que si no es respectaven les ordres, es podria considerar una falta greu i ser motiu de sanció.Després de ser acomiadada, la treballadora va tornar a l'establiment per recollir les pertinences i va demanar a l'encarregat que li expliqués els motius de l'acomiadament. En un primer moment, l'encarregat va defensar que volien prescindir de les treballadores de 20 hores per motius organitzatius, però poca estona després va acabar reconeixent que la seva superior li havia explicat els fets succeïts amb els dos companys d'incògnit.

