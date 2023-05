Tiroteig al barri del Guinardó de Barcelona

Nou dia tràgic a Catalunya. Després del succés d'aquest dimecres a la nit que ha deixat dues persones mortes per un tiroteig a Salou, aquest dijous a la tarda un nouha afectat. Per ara, no consta cap ferit.Segons ha informat la periodista Anna Punsí, el succés ha tingut lloc al carrer Anna Maria Martínez del barri delquan dos ocupants d'un cotxe hanunque haficant-se en un portal. S’han trobat impactes de bala en un cotxe i 4 beines 9 mm.Els Mossos han aconseguitrelacionades presumptament amb els fets mentre investiguen si l'arma amb què s'ha disparat és real o de fogueig. Els ARRO i agents de Seguretat Ciutadana tenen acordonat el carrer.

