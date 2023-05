L'estiu i els 30 graus s'instal·len a Catalunya: el temps que ens espera aquest divendres

Ruixats aïllats i vent moderat

El sol i la seva fidel escudera, la calor, no s'aturen i amenacen d'apoderar-se de la meteorologia a Catalunya. Aquest divendres farà més calor que dijous, però menys que dissabte, i el cel continuarà lliure de núvols a la major part del país. Fins i tot, a l'interior i a Ponent, tindrandurant unes quantes jornades.Amb tot això, elpreveu màximes de 26 graus a, de 23 a, 31 ai 23 a. Així, persisteix l'ambient de juny quan tot just hem obert la porta al mes de maig. I, tot i que és a les terres de Ponent on més pateixen els efectes de la pujada sense aturador del mercuri als termòmetres, no se'n deslliura cap zona de Catalunya.No caldrà treure de casa el paraigua si no es resideix a la, on a la tarda s'acumularan quantitats minses que no tindran cap efecte pel que fa a la situació de sequera que sotmet el país. Pel que fa al, hi haurà terral a trams del litoral al matí, mentre que la resta del dia bufarà de component sud.

