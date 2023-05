Albiol demana als Mossos que marxin d'un conflicte veïnal amb ocupes per encarregar-se'n ell

va demanar a una patrulla delsque marxés d'un conflicte veïnal amb ocupes al barri de Bonavista, després que els agents calmessin els ànims entre integrants de les dues parts. Els fets van passar el 26 d'abril a quarts de nou de la nit, i la patrulla policial havia acudit a l'indret per denúncies creuades entre ocupants i veïns. En arribar a l'indret hi havia el candidat del PP a l'alcaldia i un regidor que mantenien una reunió al carrer amb els veïns de la finca, contraris a l'ocupació. En declaracions a l'ACN Albiol ha explicat queper fer marxar la policia, i ha afirmat que la patrulla va marxar un cop feta la seva feina.La patrulla dels Mossos indica a l'informe dels fets que en arribar al lloc Albiol i un regidor els van manifestar que marxessin, que ja se'n feien càrrec ells. S'escriu literalment que al lloc hi havia "l'alcalde de Badalona i un regidor", fet que per al candidat del PP es tracta d'un "error de transcripció". En aquest sentit, assegura que ell no es va ni presentar als mossos, que el van venir directament a saludar. "Ni a Badalona, ni a Catalunya ni a Espanya", afirma, per assegurar que en cap moment es va presentar com a autoritat.Aquesta era laque Albiol feia a l'edifici, i precisament preveu fer-ne una altra aquest mateix dijous davant la persistència del conflicte. Quan va arribar els veïns eren al carrer i hi havia un ambient de nerviosisme, perquè una veïna afirmava que un dels ocupes -una família amb fills- l'havia amenaçat. Uns minuts després que arribés el candidat del PP la presumpta autora de les amenaces va sortir de l'edifici, i es va iniciar una discussió entre les dues dones que, segons Albiol, no va anar a més.Les denúncies rebudes pels Mossos provenien d'una veïna per presumptes amenaces i dels ocupants segons els quals els veïns havien tallat l'aigua al pis on s'estan. Albiol explica que quan els Mossos van arribar hi va haver un segon enfrontament entre veïns i ocupants que els agents van gestionar, i assegura que, al cap d'uns deu minuts, quan l'ambient es va tranquil·litzar, ell mateix va dir als agents "", mentre ell es quedava per seguir amb la reunió que mantenia amb els veïns. Mentre que a l'informe, els Mossos especifiquen que els agents van fer mediació en el conflicte, que van comprovar que al bloc hi havia pisos ocupats i que el cas ja està

