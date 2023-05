La Junta d'Andalusia demana a l'Estat omplir el riu Guadiamar per pràctiques festives

Laha sol·licitat a la, entitat que pertany a l'Estat, el desembassament de l'aigua de l'de cara la celebració de la. Segons ha pogut avançar El Mundo, l'objectiu del govern andalús té com a objectiu "poder garantir la seguretat i salut dels animals" i recorden que és imprescindible mantenir un mínim de cabal als rius.La festivitat, coneguda com la romeria del Rocío, és una de les més populars durant el mes de maig a la part sud del territori espanyol. La cerimònia consisteix aa l'alça de Vado del Quema amb vestits folklòrics i, d'aquesta manera, es bateja de manera simbòlica als nous peregrins. La qüestió és que Andalusia també es troba en uni l'aigua que sol·licita la Junta es destina a l'agricultura, un sector especialment castigat per la falta de pluges. A més, el riu Guadiamar està completament sec en aquest punt determinat.Per altra banda, el president de la Junta,, va advertir dimecres que de no ploure en els pròxims dies, el territori andalús hauria de prendre limitacions en l'ús de l'aigua. Així doncs, sembla ser tota una contradicció que el mateix sol·licitant d'aigua per consum d'oci sigui el mateix que vulgui aplicar restriccions en aquest àmbit.

