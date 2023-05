El darrer senyal de Messi que il·lusiona el barcelonisme

Cuando Lionel Messi vino a la Argentina para la doble fecha FIFA y el homenaje a los Campeones del Mundo, se tatuó en la cara interna de su pierna derecha el escudo de la AFA con las tres estrellas, un lado de cartas con el 5 de copas (promesa de Copa America 2021) y el escudo… pic.twitter.com/Yjvtb6XbDy — Veronica Brunati (@verobrunati) May 4, 2023

En els últims dies Messi s'ha vist en el centre de l'huracà per estalviar-se un entrenament amb el, el seu actual club. Les conseqüències no es van fer esperar i ha estatsense poder jugar ni entrenar i, evidentment, sense veure un sol cèntim del seu salari en aquest període. Fet que diversos mitjans d'arreu del món donaven per fet la seva desvinculació amb l'equip parisenc la pròxima temporada.Donades les circumstàncies, els aficionats blaugranes senten més a prop el retorn del campió del món a les files del Barça. Fins i tot, els pronòstics són més optimistes pel darrerque s'ha fet el futbolista en la seva cama esquerra. Entre un fons totalment negre, es pot apreciar l'escut d'Argentina complementat per una carta amb 5 copes a l'empenya i just al costat l'Lionel Messi es va fer el tatuatge de l'entitat catalana en la darrera convocatòria de la selecció argentina, que coincidia en l'homenatge per haver aconseguit la, farà cosa d'un mes. El dibuix es desconeixia fins aleshores per la seva posició en la cama, però una fotografia de l'exblaugrana amb la família l'ha revelat.Ara bé, el Barça hauria de moure fitxa i vendre alguns jugadors per baixar la massa salarial de l'equip i així inscriure nous jugadors respectant el fair play financer. Jugadors com Raphinha, Ansu Fati o Christensen tenen bon valor de mercat i podrien ser operacions que permetin incloure Messi per a la

