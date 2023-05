La factura dels busos per suplir l'R2 al mes de maig pujarà 85.000 euros

L'avaria de l'ha obligat ela reforçar el servei d'autobusos que connectenamb, i pensa enviar-li la factura a. Segons ha pogut saber, les primeres estimacions de l'executiu català preveuen destinar 85.000 euros al mes de maig en incrementar el servei d'aquestes línies, que fan el mateix recorregut que els busos, és a dir, fins a lade la capital catalana.Tal com expliquen fonts dela aquest diari, la previsió per ara és destinar unsa cobrir el servei que des d'aquest dimarts la línia deno pot complir amb plena normalitat a causa de la incidència. Segons el context del dia i el volum de passatgers, es decideix si surten més o menys busos: aquest dijous, per exemple, només se n'han necessitat set dels deu que estaven preparats.L'escenari i les estimacions econòmiques del Govern, però, poden canviar per dues circumstàncies. La primera, si Renfe es decideix a posar busos a tot el corredor -ara només en surten des de-, un fet que implicaria poder reduir el nombre de vehicles que ara està assumint la. La segona, per contra, que l'avaria s'allargués els quatre mesos que ara ja admet un informe intern d'Adif . Llavors, eldestinat podria patir variacions en una temporada estival en què sol créixer el nombre de passatgers.Tot plegat es remunta a aquest dimarts al matí, amb una autèntica situació de caos a la línia arran de l' incendi en un quadre de senyals a les instal·lacions d'Adif ael dilluns al voltant de les 21 hores. La teoria d'Adif és que el foc es va produir per la caiguda d'un llamp, però el Govern ha desmentit aquesta versió citant un informe del(Meteocat) que assegura que en el moment dels fets no va caure cap llamp al, i ho atribueix al mal estat de les instal·lacions.A nivell polític, la incidència ha reviscut el debat sobre la necessitat de traspassar la plena gestió del servei de Rodalies a la, una reclamació històrica de l'executiu català. Per altra banda,ha impulsat aquest mateix dijous la reprovació de la ministra de Transports, Raquel Sánchez , mentre que Junts culpa també el govern de Pere Aragonès pel caos generat i les incidències constants.

