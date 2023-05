Presó provisional pel presumpte autor del crim de Sant Hipòlit de Voltregà

El jutge deha ordenat presó provisional per a l'home de 40 anys que els Mossos van detenir per la mort a trets del jove de 15 anys de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) la matinada de l'1 de maig. Segons ha pogut saber l', el jutge ha ordenat el seu ingrés aL'home ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí i hi ha estat unes cinc hores. Segons informa el TSJC, la causa està oberta perEl succés va passar. Els Mossos van rebre l'avís d'uns testimonis que havien sentit unsdesprés d'una. Quan la policia i els serveis sanitaris van arribar van trobar-se el jove malferit i no van poder fer res per salvar-li la vida.El presumpte autor dels fets va fugir per un bosc proper i la policia el va detenir unes hores després en un ampli dispositiu. L'endemà -dimarts 2 de maig- el van traslladar al, custodiat pels Mossos i amb la seva advocada d'ofici, si bé bona part se'l va passar a dins del vehicle per

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola