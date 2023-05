L'R2 pot trigar quatre mesos a recuperar la plena normalitat

L'avaria a l'va per llarg. Això és el que admet jaen un document intern que ha fet arribar als treballadors i que ha avançat El Periódico. Segons detalla el mateix mitjà, el pla de l'empresa és que la plena normalitat a la línia dees completi d'aquí a quatre mesos. Per això, ha donat instruccions establides en un calendari sobre com han d'actuar els treballador fins al 4 de setembre.Des d'aquest dimarts al matí hi ha una autèntica situació de caos a la línia arran de l' incendi en un quadre de senyals a les instal·lacions d'Adif ael dilluns al voltant de les 21 hores. La teoria d'Adif és que el foc es va produir per la caiguda d'un llamp, però el Govern ha desmentit aquesta versió citant un informe del(Meteocat) que assegura que en el moment dels fets no va caure cap llamp al, i ho atribueix al mal estat de les instal·lacions.Les previsions del govern espanyol ja no eren optimistes, però preveien resoldre l'avaria en un espai d'entre. Finalment, però, si el calendari del document intern es fa realitat, la circulació de l'R2 no tornarà als nivells previs als fets fins a principis de setembre, sacrificant la, que sempre és un moment en què el volum de passatgers a la línia creix.A nivell polític, ha reviscut el debat sobre la necessitat de traspassar la plena gestió de Rodalies a la, una reclamació històrica de l'executiu català. Per altra banda, ERC ha impulsat aquest mateix dijous la reprovació de la ministra de Transports, Raquel Sánchez , mentre que Junts culpa també el govern de Pere Aragonès pel caos generat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola