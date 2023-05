Catalunya suma un total de 96 platges amb bandera blava aquest 2023

Catalunya torna a augmentar el nombre deen les seves platges i el 2023 en suma dues més respecte a l'any passat. Enguany, el territori català compta amben qualitat d'aigua i de serveis: 28 corresponen a la demarcació de Girona, 33 a Barcelona, 26 a Tarragona i 9 a les Terres de l’Ebre. I pel que fa als ports, n’hi ha 10 de la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i les Terres de l’Ebre.La sequera no ha estat un obstacle perquè Catalunya gairebé un centenar de platges siguin guardonades amb el distintiu que atorga el. Aquest guardó,que s’atorga en 47 països dels cinc continents, valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental. A més, també valora la qualitat de l’aigua de bany abans d’haver obtingut la classificació excel·lent.-amb 9 platges-,-amb 5- i-amb 5 més- són els municipis amb més nombre de platges amb la insígnia de Bandera Blava. Després trobem Barcelona, Tarragona, l'Ametlla de Mar i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant que en sumen quatre cada un.També s'ha premiat elsamb el mateix guardó: 10 de la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i Terres de l’Ebre. En destaquen el, a la zona nord, ela la zona centre i ela la zona sud, entre d'altres.continua sent elamb 729 distintius, dels quals 627 són per a platges, 97 per a ports i cinc per embarcacions turístiques, segons les darreres dades presentades per l'. De les 689 platges presentades a concurs, han obtingut la qualificació 627, és a dir, el 91%.

