Anticorrupció estudia el patrimoni immobiliari de quatre àrbitres en el marc del cas Negreira

Laestudia un informe confidencial que analitza el patrimoni immobiliari -la majoria, adquirits al comptat- de quatre dels col·legiats més destacats del, en el marc de la causa del. Són, responsable del VAR;, que xiularà la final de la Copa del Rei;, que estarà a la sala de videoarbitratge; i, segons ha avançat ElDebate.com.El document, de 55 pàgines, apunta quedisposa de set immobles valorats en un total superior al milió d'euros. El primer, un xalet de 813 metres quadrats pagat al comptat que va adquirir el 2007. El 2013, va comprar un nou habitatge, dues places d'aparcament i un traster a Castelló, també pagat en el moment. I el 2016, va afegir-hi dos habitatges i un traster més a Saragossa, junt amb una casa amb garatge i traster a Madrid -aquesta, però, amb un crèdit hipotecari-.té en propietat set habitatges més, totes adquirides el 2020 i pagades al comptat. Els altres dos acumulen un patrimoni menor, però gens desdenyable.té dues cases valorades en més d'un milió d'euros en total, mentre queté una casa de 164 metres quadrats a Múrcia, juntament amb dues places d'aparcament i tres trasters. De nou, tot sense crèdits hipotecaris.Ara, la Fiscalia valora si aquest document es pot incorporar a la causa judicial en la que s'investiguen el pagament de 7,5 milions d'euros delentre els anys 2001 i 2018, quan era vicepresident del CTE. Els investigats són els expresidents, els exdirectius, i el Barça com a entitat. Els pagaments es remunten al mandat dei van continuar durant la primera etapa de, però en aquests casos els fets ja han prescrit. La tesi de la Fiscalia és que el Barça va pagar diners a Enríquez Negreira per tenir un tracte favorable i adulterar la competició, cosa que no ha estat acreditada per part de l'

