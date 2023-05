Una «influencer» rebutja una col·laboració perquè no li deixen fer-la en català

EVIDENTMENT M’HA DIT QUE HA DE SER EN CASTELLÀ!!! https://t.co/EeJHTKShmi pic.twitter.com/YHoQYsFhy6 — Carla Clavera (@charlieclavera) May 3, 2023

Crea contingut en català per a, però l'agència de màrquetingl'ha contactat per fer una col·laboració pagada en castellà sobre els productes d'una marca alemanya de menjar precuinat. Ha demanat fer-ho en la llengua que utilitza als seus perfils de les xarxes socials, però la resposta ha estat un no rotund, pel qual ha decidit rebutjar l'oferta. És el cas de la influencer, que ha avançat El Món.De fet, l'oferta en qüestióamb què s'havia de realitzar la col·laboració, donant per suposat que seria en castellà. Si bé, imaginant que podria haver-hi algun malentès, va decidir enviar un correu preguntant si hi hauria cap problema en el cas que ho fes en català, ja que la majoria dels seus seguidors són de Catalunya. Alhora, va compartir la situació a les xarxes socials.", li ha comunicat l'agència aquest dimecres. Un fet que li ha fet rebutjar la col·laboració -en què li pagaven 50 euros per cada persona registrada amb el seu codi promocional-, tot aprofitant per etzibar-los que dubta molt que s'hagin informat sobre el perfil al qual estaven contactant. "", ha acabat responent, segons explica El Món. El testimoni de la Carla ha generat debat a internet i ha estat molt aplaudit a les xarxes.

