Els pactes postelectorals agiten Junts a Barcelona abans de la campanya

Primer debat electoral amb candidats a Barcelona, organitzat per Pimec. Foto: ACN

Un dels debats que hi va haver en l'últim congrés detenia a veure amb la política de pactes, tenint en compte la proximitat de les. La fórmula que es va trobar va ser la de "prioritzar" els acords amb formacions independentistes, però sense descartar altres tipus d'enteses en cas que el primer escenari no es complís. Quan queda només una setmana perquè arrenqui la campanya, la federació deja constata fins a quin punt les aliances postelectorals poden agitar el debat intern. Segons diverses fonts consultades per, una assemblea extraordinària del partit a la capital debat aquest divendres a partir de les set de la tarda al centre Cívic Joan Oliver una proposta aprovada per l'agrupació de-inclinada cap a- en la qual es demana prioritzar l'acord amb forces independentistes i sotmetre a votació els pactes als quals s'arribi amb altres partits després dels comicis del 28-M.Què diu exactament el primer punt de la proposta aprovada a Les Corts, a la qual ha tingut accés Nació? "En el cas de ser necessaris pactes postelectorals amb altres forces polítiques per tal d'assolir l'de Barcelona, independentment d'haver aconseguit o no la majoria de vots en les eleccions del 28 de maig, s’aplicarà el criteri de prioritat establert per la ponència municipal de Junts en el seu sentit. Això implica que únicament en el cas que els altres partits independentistes amb representació al consistori rebutgessin d'entrada qualsevol inici de negociacions amb Junts, o bé que, havent-se produït, no s'arribés a cap acord després d'haver exhaurit totes les vies possibles, es donaria l'ocasió d'obrir llavors, i no abans,, sempre que el pacte [eventual] permeti aplicar el nostre programa i defensar les nostres idees i propostes de municipi i de país", sosté el text.Al darrere d'aquesta inquietud hi ha dos elements. El primer, que el candidat,, en cap moment ha amagat la seva voluntat de pactar amb elsi això li permet arribar a l'alcaldia, i tampoc ha descartat -al contrari- aportar els vots de Junts asi el cap de files dels socialistes queda per davant a les eleccions. Dins de sectors de la formació tampoc va agradar que, número sis de la llista, provinent deli amb passat a, no descartés rebre els vots de, candidat del PP, en cas que fossin necessaris per obtenir l'alcaldia i aconseguir l'objectiu de desplaçarUn altre element rellevant de la proposta que debatrà la federació de Barcelona de Junts és el segon punt. "Qualsevol pacte amb altres forces polítiques, així com seu el contingut precís, seràentre el conjunt dels afiliats de Junts a la ciutat", remarca el document. Fins ara, totes les decisions clau en matèria d'acords han estat consultades a la militància del partit, com va passar amb l'acord amb ERC del maig del 2021 per reeditar la coalició i com va passar l'octubre de l'any passat, quan es va votar si es trencava el pacte i se sortia del Govern . Un dels pactes més polèmics protagonitzats per Junts es va rubricar quan encara no existien com a partit autònom: es tracta del que va portar el PSC a presidir la Diputació de Barcelona.Veus de la formació arrenglerades amb Borràs han reclamat trencar-lo en diverses ocasions, però mai se n'han sortit. Hi ha un altre element a tenir en compte: la llista que ha elaborat Trias, plena de perfils que provenen de l'antigai no amaguen la voluntat de practicar una política, no agrada a tots els sectors., propera a Borràs i vicepresidenta de Junts, va assenyalar que la candidatura "no representa" el partit . "He fet arribar a la direcció que hi ha uni que no representa una imatge de Junts, sinó que gairebé tots els del principi de la llista vénen de Convergència, i a Junts hi ha molta gent que no ve de Convergència", assenyalava Madaula en una entrevista a Vilaweb. Si la candidatura ja no va agradar del tot, els pactes postelectorals també seran motiu de debat dins del partit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola